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Убийство Бориса Немцова: ЕС призывает наказать всех виновных

Убийство Бориса Немцова: ЕС призывает наказать всех виновных
11:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В ЕС призывают власти России наказать всех, кто причастен к убийству Бориса Немцова.

В Европейском Союзе призвали Россию привлечь к ответственности всех виновных в убийстве опозиционного политика Бориса Немцова.

Как говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, "в этот день пять лет назад в центре Москвы был жестоко убит Борис Немцов, бывший заместитель главы правительства Российской Федерации и один из лидеров российской оппозиции".

Немцов продолжает вдохновлять многих "во времена, когда в России все сильнее ущемляются права гражданского общества и независимой прессы, а законодательство ограничивает свободы", - заявили в Евросоюзе.

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"Убийство должно быть расследовано полностью и транспарентно, с тем, чтобы все причастные к этому преступлению были привлечены к ответственности", - сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы. Заказчика до сих пор не нашли. В июле 2017 года за убийство Немцова были осуждены пятеро чеченцев. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии.

После гибели Немцова стало известно, что он работал над докладом о том, что на Донбассе на стороне террористов действуют российские войска.

Напомним, президент России Владимир Путин отрицает наличие своих двойников, но заявил, что ему это предлагали.

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Россия, Борис Немцов, Евросоюз, РФ, Убийство Немцова.
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