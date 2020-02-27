Убийство Бориса Немцова: ЕС призывает наказать всех виновных

В ЕС призывают власти России наказать всех, кто причастен к убийству Бориса Немцова.

В Европейском Союзе призвали Россию привлечь к ответственности всех виновных в убийстве опозиционного политика Бориса Немцова.

Как говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, "в этот день пять лет назад в центре Москвы был жестоко убит Борис Немцов, бывший заместитель главы правительства Российской Федерации и один из лидеров российской оппозиции".

Немцов продолжает вдохновлять многих "во времена, когда в России все сильнее ущемляются права гражданского общества и независимой прессы, а законодательство ограничивает свободы", - заявили в Евросоюзе.

"Убийство должно быть расследовано полностью и транспарентно, с тем, чтобы все причастные к этому преступлению были привлечены к ответственности", - сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы. Заказчика до сих пор не нашли. В июле 2017 года за убийство Немцова были осуждены пятеро чеченцев. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии.

После гибели Немцова стало известно, что он работал над докладом о том, что на Донбассе на стороне террористов действуют российские войска.

Напомним, президент России Владимир Путин отрицает наличие своих двойников, но заявил, что ему это предлагали.