Россия решила назначить постоянного торгпреда в Украине

Торговым представителем России в Украине назначен Андрей Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении.
Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
Должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.
Напомним, 15 января правительство России подало в отставку.
Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ и предложил ряд поправок в Конституцию.
16 января депутаты Госдумы поддержали назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.