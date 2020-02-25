Скачать
Вторник, 25.02.2020
Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами
Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами
Нацбанк напечатал первую партию обновленных 200-гривневых банкнот
С сегодняшнего дня введены в обращение обновленные 200 гривен
"Нокаутировал бы Кличко": Хэй похвалил Фьюри
"Нокаутировал бы Кличко": Хэй похвалил Фьюри
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля

Россия решила назначить постоянного торгпреда в Украине

Россия решила назначить постоянного торгпреда в Украине
13:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Российская Федерация назначила торговым представителем в Украине Андрея Бабко, который до этого занимал должность торгпреда в Армении.

Торговым представителем России в Украине назначен Андрей Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

Напомним, 15 января правительство России подало в отставку.

Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ и предложил ряд поправок в Конституцию.

Путин: Президент РФ не должен занимать должность более двух сроков подряд

16 января депутаты Госдумы поддержали назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Торгпред, Андрей Бабко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
03 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
04 Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
05 Медики назвали простые способа укрепить иммунитет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве рассказали, чего боятся коронавирусы
В Минздраве рассказали, чего боятся коронавирусы
Коронавирус в Украине? Что диагностировали у госпитализированного жителя Закарпатья
У госпитализированного жителя Закарпатья коронавирус не нашли
В Японии скончался старейший мужчина планеты
В Японии скончался старейший мужчина планеты
Samsung Galaxy M31 с бюджетной батареей представлен официально
Samsung Galaxy M31 с бюджетной батареей представлен официально
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь