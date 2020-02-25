Россия решила назначить постоянного торгпреда в Украине

Новости Украины:Российская Федерация назначила торговым представителем в Украине Андрея Бабко, который до этого занимал должность торгпреда в Армении.

Торговым представителем России в Украине назначен Андрей Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

Напомним, 15 января правительство России подало в отставку.

Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ и предложил ряд поправок в Конституцию.

16 января депутаты Госдумы поддержали назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.