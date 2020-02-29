Два человека погибло на вечеринке блогера в Москве

День рождения блогера Екатерины Диденко в банном комплексе закончился трагедией.

В Москве во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравления, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда. Двое из них скончались на месте, еще один - в реанимации, передает ТАСС.

"В реанимации скончался Валентин Диденко — муж девушки, которая отмечала день рождения в банном комплексе", — цитирует издание собеседника с экстренных служб. В больнице остаются четверо пострадавших.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя столичного главка СК взять на контроль расследование происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Всего, по данным СК, на вечеринке было 18 человек.

Напомним, в российском Красноярске власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за бродячих собак.