Появилось видео со смертельной вечеринки в Москве

День рождения блогера Екатерины Диденко в банном комплексе закончился трагедией.

В Telegram-каналах и страницах российских СМИ в соцсетях распространяют видео со смертельной вечеринки в Москве, где праздновали день рождения известного блогера Екатерины Диденко. На записи видно, как в бассейн сбрасывают лед, а один из гостей прыгает в воду.

За кадром слышны возгласы: "Магия", а когда в бассейне исчезает один гостей - кто-то восклицает: "Он умер, его больше нет".

Также появилась информация, что причиной смерти трех человек, погибших на вечеринке в бане в Москве, стало не отравление ядовитым паром, а вода.

"Молодые люди, упав в воду с химикатами, сразу потеряли сознание из-за испарения и потому утонули", - говорится в сообщении Telegram-канала BAZA. Напомним, в Москве во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравления, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда. Двое из них умерли на месте, еще один - в реанимации.

Кадры со смертоносной вечеринки — люди в защитных костюмах погружаются в бассейн с сухим льдом. На инструкции, кстати, есть предупреждение о том, что испарения опасны. В результате, трое гостей скончались от удушья pic.twitter.com/KYCCkFJ3QM — Лента.ру (@lentaruofficial) February 29, 2020

Напомним, Два человека погибло на вечеринке блогера в Москве.