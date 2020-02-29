Скачать
Суббота, 29.02.2020
"Дела Майдана": В ГБР отчитались по расследованию за февраль
"Дела Майдана": В ГБР отчитались по расследованию за февраль
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Три футболиста в Италии заразились коронавирусом
Три футболиста в Италии заразились коронавирусом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 марта

Марш памяти Немцова: люди выходят на улицы Москвы (Видео)

Марш памяти Немцова: люди выходят на улицы Москвы (Видео)
13:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В центре Москвы проходит марш памяти Бориса Немцова.

В центре Москвы начался марш памяти убитого в 2015 году российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Об этом сообщила мать двоих фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Диляра Абдуллаева, которая также участвует в акции.

По ее словам, марш начался со Страстного бульвара, дальше люди пройдут до Сахаровской площади, а завершат шествие на Большом Москворецком мосту, где и был убит Немцов.

Абдуллаева отметила, что, кроме нее, в марше участвуют матери других политзаключенных, в частности группа из Уфы, где мусульман, также, как и в оккупированном Крыму, обвиняют в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в РФ террористической.

"Из Крыма от имени матерей политузников - я. Я присоединилась к "Матерям против политрепрессий" из Уфы", - уточнила Абдуллаева.

По ее словам, правоохранители тщательно проверяли всех участников марша: чтобы добраться к начальной точке марша людям пришлось пройти через установленные на бульваре рамки металлодетектора, а также показать содержимое своих сумок.

В России автобус с детской футбольной командой попал в страшную аварию

Мать политзаключенных крымских татар рассказала, что, кроме плакатов в память о Немцове, участники акции принесли с собой плакаты с надписями: "Матери из Крыма - за свободу политзаключенных", "Требуем пересмотра решения Верховного суда о признании "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией. Наши сыновья - не террористы!", а также плакаты с фотографиями политзаключенных.

Украинцы смогут въезжать на территорию РФ только по загранпаспортам

По словам Абдуллаевой, в центре Москвы из-за марша находится очень много правоохранителей, перекрыты несколько улиц и некоторые выходы из метро.

Аналогичные акции должны сегодня состоятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и нескольких других российских городах.

Два человека погибло на вечеринке блогера в Москве

Как сообщалось ранее, Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы. Заказчика убийства до сих пор не нашли.

В июле 2017 года по обвинению в убийстве Немцова были осуждены пятеро чеченцев. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии.

После гибели Немцова стало известно, что он работал над докладом о том, что на Донбассе на стороне террористов воюют подразделения российской армии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, Россия, Санкт-Петербург, Борис Немцов, Екатеринбург.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать
02 Какие продукты сжигают жир на животе?
03 Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов
04 Органы, которые больше всего страдают от недостатка воды в организме
05 Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний поздравил Варфоломея с юбилеем
Епифаний поздравил Варфоломея с юбилеем
Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт: подробности
Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт
Погода на выходные: в Украине будет тепло, дожди отступят
Погода на выходные: в Украине будет тепло, дожди отступят
Народные приметы марта на каждый день
Народные приметы марта на каждый день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь