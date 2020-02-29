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"Историческое событие": Путин готовится к визиту в Молдову

"Историческое событие": Путин готовится к визиту в Молдову
15:15 Сегодня Телеграф Європейська правда Фото: Твиттер

Президент РФ Владимир Путин может посетить Модову в первые за 11 лет.

Российское пропагандистское агентство Sputnik Молдова сообщило о возможном визите президента РФ в страну - первом за 11 лет.

Как сообщает "Европейская правда", агентство утверждает, что получило такую информацию от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Поездка возможна, но пока конкретных договоренностей по срокам нет", - сказал он.

Отмечается, что визит может состояться в первой половине 2020 года. Также Песков отметил, что пока статус визита не определен.

Путин ответил на вопрос о своих двойниках

Последний раз президент России, которым на тот момент был Дмитрий Медведев, посещал Молдову в октябре 2009 года. Однако тогда визит был вынужденный из-за саммита СНГ, который проходил в Кишиневе.

На самом деле бойкот, который РФ объявила из-за отказа Кишинева принимать план федерализации Козака, длился гораздо дольше.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в 2020 году страну, кроме президента Путина, могут посетить глава правительства РФ и Совета Федерации России.

Напомним, Молдова будет получать российский газ по традиционному маршруту через Украину, запасные варианты не потребуются.

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Молдова, Россия, Владимир Путин, Визит в Молдову.
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