Президент РФ Владимир Путин может посетить Модову в первые за 11 лет.

Российское пропагандистское агентство Sputnik Молдова сообщило о возможном визите президента РФ в страну - первом за 11 лет.

Как сообщает "Европейская правда", агентство утверждает, что получило такую информацию от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Поездка возможна, но пока конкретных договоренностей по срокам нет", - сказал он.

Отмечается, что визит может состояться в первой половине 2020 года. Также Песков отметил, что пока статус визита не определен.

Последний раз президент России, которым на тот момент был Дмитрий Медведев, посещал Молдову в октябре 2009 года. Однако тогда визит был вынужденный из-за саммита СНГ, который проходил в Кишиневе.

На самом деле бойкот, который РФ объявила из-за отказа Кишинева принимать план федерализации Козака, длился гораздо дольше.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в 2020 году страну, кроме президента Путина, могут посетить глава правительства РФ и Совета Федерации России.

Напомним, Молдова будет получать российский газ по традиционному маршруту через Украину, запасные варианты не потребуются.