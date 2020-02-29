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В Беларуси запретят одноразовую посуду в общепитах

В Беларуси запретят одноразовую посуду в общепитах
16:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Со следующего года в Беларуси запретят одноразовые тарелки и стаканы в общепите.

В Беларуси с 1 января 2021 года запрещается использование шести наименований пластиковой посуды в организациях общественного питания - стаканов, тарелок, чашек, палочек для размешивания напитков, трубочек (соломинок) для напитков и контейнеров для хранения продуктов.

Соответствующее решение утверждено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) №14, которое в субботу опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Ожидавшееся решение МАРТа является переходным периодом к полному запрету использования пластиковой посуды в белорусском общепите, который власти планируют ввести с 2023 года.

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Напомним, со следующего года вклад Эстонии в бюджет ЕС будет зависеть от объема отправленных на переработку пластиковых отходов.

Как сообщалось ранее, в ближайшие пять лет Китай намерен уменьшить производство и использование пластика с целью борьбы с загрязнениями.

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Беларусь, Пластик, Одноразовая посуда.
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