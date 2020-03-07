В Беларуси иранский студент излечился от коронавируса

В Беларуси сообщили об излеченном от коронавируса иранском студенте.

В Беларуси один из заразившихся коронавирусом - иранский студент - выздоровел и будет выписан из больницы в конце следующей недели, сообщили в пресс-службе Минздрава республики в субботу.

"С радостью сообщаем, что у студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса. На сегодняшний момент пациент чувствует себя удовлетворительно ", - отмечают в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что именно этот молодой человек был первым пациентом в Беларуси, у которого было диагностировано это заболевание.

В Минздраве напомнили, что, согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после двух отрицательных лабораторных тестов.

"Выписка пациента запланирована на конец следующей недели. Так что обучение в белорусском университете этот студент начнет немного позже своих однокурсников", - уточнили в пресс-службе.

В Минздраве отметили, что это же правило касается и его одногруппников и педагогов - "контактов первого уровня". "За ними, на сегодняшний день, продолжается медицинское наблюдение, все они чувствуют себя удовлетворительно, клинических и лабораторных признаков инфекции не выявлено. Они смогут приступить к занятиям и работе по истечению 14-дневных карантинных мероприятий", - добавили в пресс-службе.

Все контакты "первого уровня" также продолжат находиться в больнице до конца срока карантина.

В Минздраве также сообщили, что все шесть пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом - коронавирусная инфекция, чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная. "Продолжается их регулярное клиническое и лабораторное обследование. По истечению 14-дневного карантина и 2-х отрицательных результатов тестирования они также могут быть выписаны", - добавили в пресс-службе.