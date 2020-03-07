Папа Римский изменит формат проведения воскресной службы в связи с коронавирусом

Новости мира:Папа римский проведет воскресную службу в режиме онлайн-трансляции.

Папа римский Франциск проведет следующую воскресную службу, запланированную на 8 марта, не на площади Святого Петра, а в формате видеотрансляции.

Как сообщило руководство католического телеканала KTO на своей странице в сети Twitter со ссылкой на пресс-службу Святого Престола, причиной такого решения стало распространение коронавируса COVID-19.

Так же через видеосвязь планируют провести и общую аудиенцию понтифика, запланированную на 11 марта.

Как сообщалось ранее, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее и Италии.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.

На сегодняшний день в мире было зарегистрировано 102 тыс. 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 491 летальный, в то же время 57 тыс. 389 (56,2%) человек выздоровели.