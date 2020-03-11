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В одной из больниц России женщину с панкреатитом приняли за сумашедшую и бросили умирать в коридоре

В одной из больниц России женщину с панкреатитом приняли за сумашедшую и бросили умирать в коридоре
15:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

В российском Екатеринбурге из-за халатности врачей скончалась пациентка, женщину с панкреатитом приняли за сумашедшую и не оказали ей должной помощи.

В Екатеринбурге 30-летняя россиянка Надежда Богданова умерла на второй день пребывания в 20 городской больнице. В момент смерти женщина находилась не в палате, а в больничном коридоре – врачи вывезли ее туда, потому что она слишком громко кричала.

Об этом сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на мужа погибшей Андрея.

"Врачи рассказали, что она громко кричала от боли. У неё сильно болел живот", – рассказал он.

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В общении с журналистами Андрей рассказал, что у него есть претензии к врачам больницы. Он считает, что его жену можно было спасти, но вместо этого медики положили женщину в коридоре, выдав ей "утку".

"Когда она кричала от боли, то врачи решили, что она сумасшедшая. Поставили ей снотворный укол и вывезли из палаты в коридор. Если бы ее сразу увезли в реанимацию, то она была бы жива", - утверждает он.

Муж погибшей женщины намерен обратиться в управление регионального СКР, чтобы написать заявление по поводу трагедии.

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В пресс-службе екатеринбургского Горздрава информацию о смерти пациентки подтвердили. Также там добавили, что в больнице проведут тщательную служебную проверку.

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Россия, Больница, Врачи, Смерть, Халатность.
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