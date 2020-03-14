Скачать
Суббота, 14.03.2020
Коронавирус: МИД призывает украинцев не выезжать из страны
Коронавирус: МИД призывает украинцев не выезжать из страны
Ермак: Формат Трехсторонней контактной группы не изменился
Ермак: Формат Трехсторонней контактной группы не изменился
Днепр-1 - Мариуполь: видео онлайн-трансляция матча
Днепр-1 - Мариуполь: видео онлайн-трансляция матча
Книга "Гарри Поттер и философский камень" ушла с молотка за $152 тысяч
"Гарри Поттер" ушел с молотка за $152 тысяч

Коронавирус в России: за сутки зафиксировано более десятка новых зараженных

Коронавирус в России: за сутки зафиксировано более десятка новых зараженных
17:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В России зарегистрировано 14 новых случаев коронавируса за сутки.

Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки, общее число случаев увеличилось до 59.

"За последние сутки в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, девять - в Москве, 1 в Московской области, 1 в Санкт-Петербурге, 2 в Кемеровской области, 1 в Калиниградской области", - говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в субботу.

При этом отмечается, что граждане, которым были поставлены диагнозы, в последние две недели посещали Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Коронавирус: МИД призывает украинцев не выезжать из страны

В оперштабе добавили, что, таким образом, число официальных случаев Covid-19 в РФ за сутки выросло до 59.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них 56 у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Пандемия, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не можете выбрать щенка? Топ-10 самых дружелюбных пород собак
02 Срыв презентации Сивохо: суд избрал меру пресечения всем задержанным
03 Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
04 Президент провел перестановки среди чиновников СБУ
05 Украинские консульства прекращают прием граждан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Марш патриотов: в полиции назвали число участников
Марш патриотов: в полиции назвали число участников
Украина закрывает пассажирское авиасообщение: МАУ отменяет все рейсы
Украина закрывает пассажирское авиасообщение
Украинский дипломат заразился коронавирусом
Украинский дипломат заразился коронавирусом
&quot;Евровидение юных музыкантов-2020&quot;: на участие подано более 30 заявок
"Евровидение юных музыкантов-2020": на участие подано более 30 заявок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь