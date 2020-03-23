Кулеба о "поблажках" для РФ: Санкции не были введены в связи с вирусами

Кулеба напоминает, что санкции против РФ могут быть сняты только после прекращения ее агрессии против Украины.

Санкции против РФ могут быть сняты только если Россия прекратит агрессию против Украины, несмотря на пандемию коронавируса в мире, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Наша позиция очень проста: санкции не были введены в связи с вирусами, они были введены из-за российской агрессии против Украины. Соответственно, только прогресс в прекращении российской агрессии против Украины может быть основанием для ослабления санкций", - сказал он на онлайн-брифинге в понедельник.

Кулеба пояснил, что Россия уже "вбрасывает" в публичное пространство необходимость снятия санкций, поскольку происходит гуманитарный кризис и разворачивается мировой экономический кризис, "и, соответственно, надо убирать экономические ограничения для того, чтобы помогать странам преодолевать эти кризисы".

Напомним: