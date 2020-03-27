Лукашенко поедет на парад 9 мая в Москву

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что намерен ехать на парад ко Дню Победы 9 мая в Москву.

Об этом он сказал в пятницу, пишет "Белта".

"У меня часто спрашивают - а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет", - сказал он. При этом он снова назвал ситуацию, связанную с коронавирусом, психозом. И добавил, что также хочет посетить праздничные мероприятия в Беларуси.

"У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за теми белорусами, которые выехали из страны после предупреждений о коронавирусе.

Среди сотрудников Администрации президента России и в Управлении делами президента есть как минимум два человека, у которых может быть коронавирус.