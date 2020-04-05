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В России произошел взрыв газа в жилом доме (Видео и фото)

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В России произошел взрыв газа в жилом доме (Видео и фото)
06:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

В Подмосковье случился взрыв газа в пятиэтажке, есть погибшие.

В жилом доме в городе Орехово-Зуево, что в Московской области, произошел взрыв газа, из-за чего обрушился подъезд дома. В результате инцидента погибли трое человек, еще шестеро – пострадали.

О трагедии в Подмосковье из-за взрыва газа информирует "Медуза".

"В Орехово-Зуево во время взрыва газа обрушился подъезд. Есть погибшие", – говорится в сообщении.

В результате взрыва обрушился подъезд дома с первого по пятый этаж. Известно о двух погибших и шестерых пострадавших в результате инцидента.

Дом в Магнитогорске, в котором обрушился подъезд, признали безопасным для проживания

Трое человек находятся в реанимации. Среди них – 15-летний подросток, человек в возрасте примерно 40 лет, а также 49-летняя женщина.

Пока неизвестно место пребывания еще двух жителей дома, в котором произошел взрыв.

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Газ, Россия, Взрыв, Орехово-Зуево.
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