В Магнитогорске снесли стену в поврежденном взрывом доме

В Магнитогорске снесли стену, которая находилась между седьмым и восьмым подъездами, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв газа.

В российском городе Магнитогорск в воскресенье, 20 января, снесли большую часть подъезда жилого дома, в котором 31 декабря 2018 года, накануне Нового года произошел взрыв.

Как заявляют местные издания, компания, которая занимается сносом здания заявила, что обрушение было плановым, но жителей дома об этом никто заранее не предупреждал.

Сообщается, что жители близлежащих домов, где квартиры не пострадали, в момент сноса находились в своих квартирах. Они пытались эвакуироваться, после того, как услышали рушится фрагмент пострадавшего подъезда.

По предварительной информации, обрушилась стена, которая располагалась между седьмым и восьмым подъездами. Часть шестого подъезда, который предполагается сохранить жилым, не получила повреждений.

Напомним, террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы дома (погибли 39 человек) и маршрутки (погибли 3 человека) в российском Магнитогорске. 31 декабря произошел взрыв бытового газа в 10-этажном жилом доме в Магнитогорскепривел к разрушению 26 квартир, в которых проживали 46 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. 3 января спасатели закончили работу на месте взрыва в Магнитогорске, всего они нашли 39 тел. 1 января в Магнитогорске сгорела маршрутка, погибли 3 человека.