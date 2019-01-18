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Взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске: ИГИЛ взяла на себя ответственность

Взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске: ИГИЛ взяла на себя ответственность
08:07 Сегодня Телеграф

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки в российском Магнитогорске.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы дома (погибли 39 человек) и маршрутки (погибли 3 человека) в российском Магнитогорске.

Об этом со ссылкой на газету ИГИЛ сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

"Как говорится в "эксклюзивном" материале в выпуске 165 еженедельной газеты исламистов фl-Naba, ИГИЛ берет на себя ответственность за взрывы многоквартирного дома и микроавтобуса в российском Магнитогорске", - говорится в сообщении.

Среди жертв взрыва в Магнитогорске есть дети

Напомним, 31 декабря взрыв бытового газа в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске привел к разрушению 26 квартир, в которых проживали 46 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. 3 января спасатели закончили работу на месте взрыва в Магнитогорске, всего они нашли 39 тел. 1 января в Магнитогорске сгорела маршрутка, погибли 3 человека.

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Теракт, ИГИЛ, Магнитогорск, Взрыв в Магнитогорске.
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