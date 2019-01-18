Взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске: ИГИЛ взяла на себя ответственность

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки в российском Магнитогорске.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы дома (погибли 39 человек) и маршрутки (погибли 3 человека) в российском Магнитогорске.

Об этом со ссылкой на газету ИГИЛ сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

"Как говорится в "эксклюзивном" материале в выпуске 165 еженедельной газеты исламистов фl-Naba, ИГИЛ берет на себя ответственность за взрывы многоквартирного дома и микроавтобуса в российском Магнитогорске", - говорится в сообщении.

IS Claims Apartment Building Explosion, Bus Bombing in Russian City of Magnitogorsk https://t.co/Y40aHQ4BUO — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 17 января 2019 г.

Напомним, 31 декабря взрыв бытового газа в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске привел к разрушению 26 квартир, в которых проживали 46 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. 3 января спасатели закончили работу на месте взрыва в Магнитогорске, всего они нашли 39 тел. 1 января в Магнитогорске сгорела маршрутка, погибли 3 человека.