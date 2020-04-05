В Беларуси придумали, как будут наказывать нарушителей карантина

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12:31 Сегодня Телеграф

Белорусов, не соблюдающих самоизоляцию, смогут принудительно госпитализировать.

В Беларуси принята инструкция о взаимодействии госорганов по обеспечению соблюдения мер самоизоляции лицами, прибывшими в республику из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

Документ опубликован на Национальном правовом-интернет портале.

Как следует из документа, граждан Беларуси, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран и которые не соблюдают предписанный порядок двухнедельной самоизоляции, смогут принудительно госпитализировать.

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Согласно инструкции, МВД ежедневно формирует списки лиц, въехавших за предыдущие сутки в Беларусь, и направляет эти сведения в Минздрав.

Минздрав, в свою очередь, направляет эти списки в территориальные центры гигиены и эпидемиологии, которые должны будут проверить соблюдение требования о нахождении в самоизоляции в домашних условиях. Если человек отсутствует по месту жительства или пребывания, органы внутренних дел должны выяснить его местонахождение и причины несоблюдения самоизоляции.

После этого в течение одного рабочего дня будет рассматриваться вопрос о возможности применения специальных мер по оказанию медицинской помощи.

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Ранее правительство Беларуси утвердило меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. В частности, установлено, что лица, прибывшие в республику из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия должны находиться в самоизоляции в домашних условиях и не подлежат последующему пропуску через госграницу до истечения срока самоизоляции.

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Беларусь, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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