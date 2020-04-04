Коронавирус в России: в Москве число умерших от COVID-19 достигло 27

В России в субботу, 4 апреля, подтверждены 582 новых случая инфицирования коронавирусом.

В Москве скончались еще три пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на Covid-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.

"Возраст пациентов - от 53 до 80 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний - хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в Москве скончались 27 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 7 из них - за последние сутки.

В Москве за сутки подтверждено ещё 434 случая коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии в субботу.

"В Москве подтверждено ещё 434 случая заражения COVID-19, всего количество заболевших достигало 3357 человек", - отмечается в сообщении. Почти половина новых подтверждённых случаев заражения COVID-19 в Москве люди младше 45 лет, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. "Среди новых заболевших 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человек - от 46 до 65 лет и еще 67 людей старше 65 лет, причем 15 из них - старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 14 детей", - отмечают в штабе.

Напомним:

Коронавирус SARS-CoV-2, ранее известный как 2019-nCoV, обнаружили в Китае в конце 2019 года.

Он вызывает заболевания COVID-19. В некоторых случаях течение болезни легкое, в других – с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных выздоравливает; умирают преимущественно люди с ослабленной иммунной системой, в частности пожилые.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пандемией.

В Украине по состоянию на 10:00 4 апреля зафиксированы 1 096 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.