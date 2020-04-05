Коронавирус: Путин еще минимум неделю будет работать дистанционно

Путин будет работать дистанционно еще минимум неделю.

Президент России Владимир Путин продолжит работать в дистанционном режиме еще минимум неделю.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в одном из интервью, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что еще неделю, как минимум, а то и больше (президент будет работать дистанционно)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним: