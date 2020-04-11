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Беларусь не будет закупать российские тесты на COVID-19

Беларусь не будет закупать российские тесты на COVID-19
09:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Власти Беларуси отказались от российских тестов на коронавирус, в том числе из-за ненадежности.

Беларусь отказалась закупать 30 тыс. российских тестов для определения коронавируса из-за зашедших в тупик переговоров и ненадежности самих тестов, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению 30 тыс. тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тыс. тестов мы получили из других стран", - сказал Макей в интервью порталу tut.by.

Кроме того, министр заметил, что по оценке главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%.

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"Так что нам сейчас эти тесты не нужны", - подчеркнул глава МИД.

Макей также подтвердил, что ранее Россия передала Беларуси бесплатно груз в 10 тыс. тестов. "Мы передали эти тесты в регионы, на пограничные переходы, чтобы проверять транзитных пассажиров из России, дальнобойщиков из России и на АЭС. Мы, конечно, благодарны, но 10 тыс. тестов - это на 2,5 дня работы - у нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов", - подчеркнул глава МИД.

Ранее вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявлял, что Минск ожидает от РФ поставки 30 тыс. оплаченных тест-систем для выявления COVID-19.

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"Мы объявили тендер, и российская компания выиграла этот тендер на поставку за соответствующую плату 30 тыс. тестов. Мы ожидаем, что договорные обязательства будут соблюдены, и мы получим эти тесты до 17 апреля. По крайней мере, так Министерство здравоохранения и наши соответствующие компании договаривались с российским производителем", - заявил вице-премьер, в начале текущей недели.

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Россия, Беларусь, РФ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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