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Коронавирус в Беларуси: Лукашенко заявил, что катастрофы абсолютно нет

Коронавирус в Беларуси: Лукашенко заявил, что катастрофы абсолютно нет
14:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В Беларуси на стационарном лечении находилось 634 человека с коронавирусом.

В Беларуси по состоянию на вторник госпитализированы 794 человека с новым коронавирусом COVID-2019, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

"У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет", - сказал Лукашенко на совещании в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.

"Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать", - добавил он.

"Болеть мы будем. Только желательно, чтобы не было лавинообразного скачка по заболеваемости, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока система здравоохранения с этим справляется", - сказал Лукашенко, заслушивая доклад о готовности системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом.

Он заявил, что ситуация с коронавирусом помогла встряхнуть систему здравоохранения и обнаружить в ней некоторые проблемы. "Я вижу узкие места в нашей системе здравоохранения, но я с вас спрошу, когда этот психоз закончится и когда уйдут эти болезни", - сказал Лукашенко.

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Кроме того, он отметил, что из-за распространения коронавируса отмечается приток врачей смежных специальностей в инфекционные больницы. "Врачи, которые непосредственно работают с пациентами, поступившими с коронавирусной инфекций, в достаточной степени защищены. А в онкологии которые работают, с сердечно-сосудистыми... Туда тоже поступают люди с вирусами. И оттуда у нас, хоть немного, но приток врачей в инфекционках появился", - заявил Лукашенко.

"Слава богу, что не умирают (заболевшие врачи - ред.), спасаем мы их. Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя", - подчеркнул президент.

Лукашенко поручил главе Минздрава Владимиру Каранику принять меры по защите врачей от коронавируса.

По информации Минздрава, в стране на стационарном лечении находилось 634 человека с коронавирусом. За стуки прирост составил 160 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро 7 апреля в Украине зарегистрировано 1462 случая заболевания COVID-19, из них 104 ребенка. Рассмотрены 6385 подозрений на COVID-19

В мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Коронавирус, Covid-2019, Коронавирус в Беларуси.
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