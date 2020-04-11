В Беларуси скончались 23 пациента с COVID-19

Общее число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 2226.

В Беларуси по состоянию на 11 апреля умерли 23 человека с коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 2226.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

"На 11 апреля на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек (на 10 апреля было 1793 - ред.)", - проинформировали в Минздраве.

"Умерло 23 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (на 10 апреля было 19 человек - ред.), - добавили там.

При этом в министерстве отметили, что "в основном заболевание протекает в легкой или средней форме".

По данным Минздрава, 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения к субботе выздоровели 172 человека (169 на 10 апреля).

Таким образом, общее количество людей, заболевших COVID-19 в Беларуси по состоянию на 11 апреля составляет 2226 человек.