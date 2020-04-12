В РФ женщина, ожидая результатов теста на коронавирус, убила мужа

В России женщина зарезала ножом мужа, пока ждала результаты своего теста на коронавирус.

В России жительница Зеленограда убила гражданского мужа, пока ждала результатов теста на коронавирус, находясь на карантине.

Женщина работала продавщицей в Москве.

Ей ограничили перемещение 6 апреля после контакта с инфицированным коронавирусом посетителем магазина, сообщает Telegram-канал Mash.

Все это время она оставалась в квартире, где также проживал ее гражданский муж. Во время бытовой ссоры женщина нанесла 49-летнему Бешиму Дурдыеву смертельные ножевые ранения. Ее задержали полицейские.

Правоохранители сейчас выясняют, что стало причиной конфликта. Уточняется, что после задержания женщине пришли результаты теста — коронавируса у нее не оказалось.

Напоминаем,в ИК-15 Ангарска, где произошел бунт и пожар, обнаружили тело погибшего заключенного.