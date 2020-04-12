Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 11 апреля: Команда для преодоления последствий COVID-19 в Украине и страхование медиков
Итоги дня 11 апреля: Команда для преодоления последствий COVID-19 в Украине и страхование медиков
Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернутся с ремонта
Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернутся с ремонта
"Иной мир": Хирн оценил перспективы Усика в хэвивейте
"Иной мир": Хирн оценил перспективы Усика в хэвивейте
Иоанн Лествичник: народные поверья и приметы на 12 апреля
Иоанн Лествичник: народные поверья и приметы на 12 апреля

Только по спецпропускам: В Москве усилили меры из-за коронавируса

Только по спецпропускам: В Москве усилили меры из-за коронавируса
07:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

В свзяи с распространением коронавируса в Москве усилили меры по сдерживанию заболевания.

Из-за стремительного распространения нового коронавирус COVID-19 в Москве вводят специальный режим передвижения по городу – смогут ездить на личном или общественном транспорте лишь те, кто имеет специальные цифровые пропуска.

Соответствующий указ подписал мэр российской столицы Сергей Собянин, пишет "Медуза". Такую же систему введут и в Подмосковье.

Спецпропуск станет обязательным для всех с 15 апреля. Получать пропуск нужно будет для поездок на любом виде личного и общественного транспорта – в том числе и на велосипеде, электросамокате, мотоцикле, скутере, автомобиле, такси (таксистов обяжут проверять у пассажиров пропуска), метро, пригородных электричках и наземном общественном транспорте.

Франция направит странам Африки €1 млрд займа на борьбу с COVID-19

Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые четыре знака означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. Проверять сведения будут по QR-коду на пропуске.

Пропускная система будет носить заявительный характер - то есть, получить пропуск нужно будет заранее.

Для поездок на работу мэрия разработала отдельные пропуска, где количество поездок не ограничено.

Ограничений для поездок в лечебные учреждения нет, но пропуск нужно оформлять. А вот получить разрешение на поездки в личных целях можно будет только дважды в неделю.

Контроль: В Южной Корее на нарушителей карантина хотят одеть GPS-браслеты 

Такие пропуска не нужно оформлять на детей до 14 лет. Без них также смогут передвигаться военные, сотрудники правоохранительных органов, судьи и другие служащие, которые имеют "удостоверение установленного государством образца". Еще пропуска не понадобятся журналистам и охранникам.

Наличие пропусков будут проверять патрульные. Граждане должны будут показать паспорт и пропуск - распечатку или экран смартфона.

Нарушителей будут штрафовать. 1 апреля депутаты Московской гордумы одобрили поправки в КоАП Москвы о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Жителей, которые нарушили режим самоизоляции, будут штрафовать на 5 тысяч рублей (около 1800 грн), если нарушение совершено "с использованием транспортного средства".В Подмосковье действуют аналогичные штрафы.

Для тех, кто ходит пешком, такие пропуска еще не предусмотрены. Однако нужно придерживаться других правил режима общей самоизоляции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, РФ, Карантин, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самый большой каменистый мир: ученые обнаружили странную экзопланету
02 С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
03 Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика
04 "Да уж, выросла Женька": Анна Кошмал опубликовала откровенное фото
05 COVID-19 в Украине: Шмыгаль представил команду для преодоления последствий коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Только по спецпропускам: В Москве усилили меры из-за коронавируса
Только по пропуску: В Москве усилили меры из-за COVID-19
В Броварах произошел пожар из-за поджога травы (Фото)
В Броварах произошел пожар из-за поджога травы (Фото)
COVID-19 на Донетчине - выздоровели уже пятеро человек
COVID-19 на Донетчине - выздоровели уже пятеро человек
Вербное воскресенье 12 апреля: история и традиции праздника
Вербное воскресенье 12 апреля: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь