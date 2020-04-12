Только по спецпропускам: В Москве усилили меры из-за коронавируса

В свзяи с распространением коронавируса в Москве усилили меры по сдерживанию заболевания.

Из-за стремительного распространения нового коронавирус COVID-19 в Москве вводят специальный режим передвижения по городу – смогут ездить на личном или общественном транспорте лишь те, кто имеет специальные цифровые пропуска.

Соответствующий указ подписал мэр российской столицы Сергей Собянин, пишет "Медуза". Такую же систему введут и в Подмосковье.

Спецпропуск станет обязательным для всех с 15 апреля. Получать пропуск нужно будет для поездок на любом виде личного и общественного транспорта – в том числе и на велосипеде, электросамокате, мотоцикле, скутере, автомобиле, такси (таксистов обяжут проверять у пассажиров пропуска), метро, пригородных электричках и наземном общественном транспорте.

Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые четыре знака означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. Проверять сведения будут по QR-коду на пропуске.

Пропускная система будет носить заявительный характер - то есть, получить пропуск нужно будет заранее.

Для поездок на работу мэрия разработала отдельные пропуска, где количество поездок не ограничено.

Ограничений для поездок в лечебные учреждения нет, но пропуск нужно оформлять. А вот получить разрешение на поездки в личных целях можно будет только дважды в неделю.

Такие пропуска не нужно оформлять на детей до 14 лет. Без них также смогут передвигаться военные, сотрудники правоохранительных органов, судьи и другие служащие, которые имеют "удостоверение установленного государством образца". Еще пропуска не понадобятся журналистам и охранникам.

Наличие пропусков будут проверять патрульные. Граждане должны будут показать паспорт и пропуск - распечатку или экран смартфона.

Нарушителей будут штрафовать. 1 апреля депутаты Московской гордумы одобрили поправки в КоАП Москвы о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Жителей, которые нарушили режим самоизоляции, будут штрафовать на 5 тысяч рублей (около 1800 грн), если нарушение совершено "с использованием транспортного средства".В Подмосковье действуют аналогичные штрафы.

Для тех, кто ходит пешком, такие пропуска еще не предусмотрены. Однако нужно придерживаться других правил режима общей самоизоляции.