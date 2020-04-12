Франция направит странам Африки €1 млрд займа на борьбу с COVID-19

Новости мира:Франция решила помочь странам Африки с борьбой против коронавируса.

Правительство Франции выделит странам Африки один млрд евро займа и 150 млн безвозвратной помощи, которые будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Ле Дриан.

"Ситуация в Африке требует особой бдительности... Система здравоохранения (в странах Африки - ред.) является слабым и предоставляет ограниченное лечение", - констатировал французский глава МИД.

Поэтому правительство страны решило выделить через Французское агентство развития африканским странам 1 млрд займа и 150 млн евро безвозвратной помощи на борьбу с коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 апреля на Африканском континенте подтверждено 9340 случаев заражения коронавирусм. Это самый низкий показатель среди всех регионов мира.

Всего в мире по состоянию на утро 11 апреля зафиксировано 1703546 подтвержденных случаев коронавируса. Умерли 102 888 человек выздоровели - 377 847.