За границей 23 украинца выздоровели от коронавируса

Новости Украины:За границей 23 украинца переболели коронавирусом.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что за рубежом от коронавирусной болезни COVID-19 уже выздоровели 23 украинца.

Об этом говорится в оперативной информации МИД по коронавирусу по состоянию на 18:00 11 апреля.

В частности, в Польше выздоровели 5 украинцев, в Японии и Доминиканской Республике - по 4, в Италии и Нигерии - по 2, в Великобритании, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции, Швейцарии - по одному.

Умерли от коронавируса шесть украинцев (в Италии - 4, во Франции и США - по одному). Кроме того, за рубежом 172 украинца лечатся от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего в Италии - 121. Кроме того, в Греции - 22, в Испании - 5, в Германии - 4, в Австрии - 3, в США и Португалии - по 2, в Швеции, Чехии, Таиланде, Сербии, на Сейшельских островах, в Российской Федерации, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, на Мальте, в Польше, Бельгии и Египте - по одному. На сегодня 15 тыс. 492 украинца обратились за помощью в зарубежные дипломатические ведомства Украины по программе "Защита".