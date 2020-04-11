Из Турции в Черноморск прибудут 40 граждан Украины

Новости Украины:В Черноморск из Турции вскоре прибудет 40 украинцев.

Сегодня 40 граждан Украины отправились из турецкого черноморского порта Карасу в украинский Черноморск. В программе "Защита" на данный момент зарегистрировано еще 40 украинцев, ожидающих возвращения домой.

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"В рамках программы "Защита", созданной для помощи и опеки нашими гражданами, оказания содействия в возвращении на родину, сегодня сохранено регулярное паромное сообщение с Турцией. Наш паром сегодня отправился из турецкого порта Карасу в Черноморск. Из разных регионов Турции мы доставили в порт для возвращения на родину 40 граждан Украины", - рассказал Сибига.

По его словам, вечером перед отправлением автобусов в порт Карасу возникло непредвиденная накладка - с полуночи вводил комендантский час, что означало необходимость получения специальных разрешений.

"Последнее из необходимых разрешений консул в Анкаре получил ночью, около часа, тогда как выезд был запланирован на два часа ночи. Турецкая сторона пошла навстречу, все разрешения были предоставлены и на транспортные средства, и на людей, которых мы перевозили", - рассказал дипломат.

Всего из трех пунктов сбора в Турции - Анкары, Стамбула, Анталии в Карасу были доставлены 40 граждан. Транспортом из Анкары людей также забирали в Эскишехире и Бурсе.

Чтобы гарантировать беспрепятственную доставку граждан Украины в порт, она осуществлялась при непосредственном участии руководителей консульских учреждений: Генерального консула в Стамбуле Александра Амана, консула в Анкаре Бориса Ясинского и консула в Анталии Вячеслава Хоменко.

"Сейчас готовимся к очередному рейсу парома, который предварительно планируется на следующую субботу, 18 апреля. На данный момент в системе "Защита" зарегистрировано еще 40 наших граждан, ожидающих возвращения на родину. Мы с ними в контакте, оказываем содействие и отрабатываем возможные варианты их возврата в случае четкого и твердого желания это осуществить", - рассказал Сибига.

По его словам, остается проблематичной ситуация с гражданами Украины, которые оказались на Северном Кипре. Их там около 10. Турция остановила авиасообщение с Северным Кипром, поэтому эти граждане не могут попасть в Турцию. Сейчас они поддерживают связь с дипломатами, осуществляется поиск возможностей для их возвращения.