РФ обвиняют в распространении фейков о COVID-19

Пентагон подозревает Россию в распространении неправдивых сведений о коронавирусной болезни.

Министерство обороны США обвиняет Россию в распространении ложной информации о коронавирусе (COVID-19).

Об этом сообщила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер, информирует сайт Минобороны США.

"Мы видим много актеров (в частности РФ - ред.) в мире, которые используют COVID-19 для того, чтобы обвинить Западных союзников или США лично. Я действительно считаю это мировой экосистемой по дезинформации, когда новость создается в одной части мира, а затем преувеличивается и приобретает популярность в другой части мира", - сказала она.

По словам Купер, российские власти распространяют на Западе фейковую информацию о коронавирусе через свои пропагандистские медиаканалы, такие как Russia Today и Sputnik.

Так, в марте они сообщали, что мытье рук было неэффективным средством в борьбе с коронавирусом.

Она добавила, что "другие альтернативные СМИ", финансируемые Кремлем, заявляли, что в мире не было пандемии, а смерти в Италии были результатам обычного гриппа.

Купер также отметила, что Соединенные Штаты призывают Россию прекратить распространять фейки и дезинформацию о коронавирусе в мире.