РФ обвиняют в распространении фейков о COVID-19

Министерство обороны США обвиняет Россию в распространении ложной информации о коронавирусе (COVID-19).
Об этом сообщила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер, информирует сайт Минобороны США.
"Мы видим много актеров (в частности РФ - ред.) в мире, которые используют COVID-19 для того, чтобы обвинить Западных союзников или США лично. Я действительно считаю это мировой экосистемой по дезинформации, когда новость создается в одной части мира, а затем преувеличивается и приобретает популярность в другой части мира", - сказала она.
По словам Купер, российские власти распространяют на Западе фейковую информацию о коронавирусе через свои пропагандистские медиаканалы, такие как Russia Today и Sputnik.
Так, в марте они сообщали, что мытье рук было неэффективным средством в борьбе с коронавирусом.
Она добавила, что "другие альтернативные СМИ", финансируемые Кремлем, заявляли, что в мире не было пандемии, а смерти в Италии были результатам обычного гриппа.
Купер также отметила, что Соединенные Штаты призывают Россию прекратить распространять фейки и дезинформацию о коронавирусе в мире.