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РФ обвиняют в распространении фейков о COVID-19

РФ обвиняют в распространении фейков о COVID-19
16:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Пентагон подозревает Россию в распространении неправдивых сведений о коронавирусной болезни.

Министерство обороны США обвиняет Россию в распространении ложной информации о коронавирусе (COVID-19).

Об этом сообщила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер, информирует сайт Минобороны США.

"Мы видим много актеров (в частности РФ - ред.) в мире, которые используют COVID-19 для того, чтобы обвинить Западных союзников или США лично. Я действительно считаю это мировой экосистемой по дезинформации, когда новость создается в одной части мира, а затем преувеличивается и приобретает популярность в другой части мира", - сказала она.

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По словам Купер, российские власти распространяют на Западе фейковую информацию о коронавирусе через свои пропагандистские медиаканалы, такие как Russia Today и Sputnik.

Так, в марте они сообщали, что мытье рук было неэффективным средством в борьбе с коронавирусом.

Она добавила, что "другие альтернативные СМИ", финансируемые Кремлем, заявляли, что в мире не было пандемии, а смерти в Италии были результатам обычного гриппа.

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Купер также отметила, что Соединенные Штаты призывают Россию прекратить распространять фейки и дезинформацию о коронавирусе в мире.

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США, Россия, РФ, Пентагон, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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