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В Беларуси отказались от постановления о жестком госрегулировании потребрынка

В Беларуси отказались от постановления о жестком госрегулировании потребрынка
00:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

В Беларуси не будут проводить жесткое госрегулирование потребрынка.

Правительство Беларуси отменило принятое в конце марта постановление "О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке", которое предусматривало введение жесткого госрегулирования цен на все потребительские товары.

"Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2020 г. № 184 признано утратившим силу. Соответствующее решение правительства закреплено постановлением от 17 апреля 2020 г. № 239. Документ принят ввиду стабилизации ценовой ситуации на внутреннем потребительском рынке и вступает в силу со дня официального опубликования", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Напоминаем, в конце марта правительство приняло постановление №184, которым вводилось жесткое регулирование цен на все потребительские товары. В том числе правительство потребовало ограничить допустимый рост отпускных цен на них в пределах 0,5% в месяц, а розничные цены зафиксировать на уровне 1 апреля 2020 года. При этом требовалось обеспечить необходимый ассортиментный перечень. Данный порядок вводился до 30 июня 2020 года.

Повышение цен (тарифов) выше установленного предела допускалось только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при правительстве.

С многочисленными предложениями отменить действие постановления №184 выступили белорусские бизнес-союзы, которые посчитали документ разрушительным для предприятий торговли в условиях резкого ослабления белорусского рубля.

В качестве альтернативы постановлению №184 стало постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от № 30 от 15 апреля 2020 года, в соответствии с которым установлен перечень из 26 социально-значимых товаров, цены на которые в течение 90 дней будут регулироваться государством.

В частности, в перечень вошли: рыба свежая (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль поваренная пищевая, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, изделия колбасные вареные (колбасы вареные, сосиски, сардельки), яйцо куриное свежее, консервы мясные и рыбные, молоко сухое, молоко коровье пастеризованное, кефир из коровьего молока, сметана, творог, вода питьевая (расфасованная в емкости) т.д.

Госрегулирование будет осуществляться через введение предельного уровня рентабельности, который используется для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на социально значимые товары.

Кроме того, МАРТ определил предельную максимальная надбавку импортера на социально значимые товары в размере 10% и предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей (импортеров) на социально значимые товары.

Формирование цен на социально значимые товары производится с учетом конъюнктуры рынка, но не выше установленных ограничений, говорится в документе.

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Правительство, Беларусь, Постановление, Потребрынок.
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