Пандемия COVID-19: что происходит в Беларуси

Минздрав Беларуси сообщает, что в стране число умерших с коронавирусом выросло до 45 человек.

Еще три человека с коронавирусом скончались в Беларуси, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 45 человек, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

По данным ведомства, на стационарном лечении находится 3282 человека с коронавирусной инфекцией.

"На стационарном лечении находится 3282 человека. Выздоровели и выписаны 458 пациента. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика", - говорится в сообщении министерства.

"Умерли 45 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

В целом на 18 апреля в Беларуси проведены 92 тыс. 709 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействованы 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.

По состоянию на 17 апреля в Белоруссии было зарегистрировано 4779 случаев заболевания COVID-19, скончались 42 человека.

В субботу Минздрав Беларуси не предоставил итоговые данные по числу инфицированных.