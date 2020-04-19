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"Мы эти вирусы переживаем каждый год": Лукашенко высказался против закрытия храмов на Пасху

"Мы эти вирусы переживаем каждый год": Лукашенко высказался против закрытия храмов на Пасху
15:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Лукашенко заявил, что против закрытия храмов во время пандемии коронавируса.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что даже во время пандемии коронавируса COVID-19 нельзя закрывать людям дорогу к храму.

"Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год", - сказал Лукашенко, посещая в воскресенье храм в Смолевичском районе под Минском.

Как сообщает пресс-служба главы государства, из храма президент поздравил всех белорусов с Пасхой.

"Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник. Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое. Это принцип моей жизни. Хочу, чтобы и вы руководствовались самыми добрыми и светлыми принципами. И тогда Он, увидев это, обязательно поможет", - отметил Лукашенко.

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Президент Беларуси также передал слова поддержки россиянам и украинцам, которые борются с пандемией.

"Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, у них сегодня даже сложнее, чем у нас. Хочу от всех белорусов пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду, зачастую созданную нами самими. Пусть наши братья живут в мире и согласии", - сказал президент.

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Кроме того, Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления полякам, литовцам и латышам, жителям других европейских стран, американцам и гражданам КНР.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Пандемия, Covid-19.
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