В Беларуси возросло число жертв COVID-19

Число умерших от коронавируса в Беларуси выросло до 51, заболевших - 6264 человек.

В Беларуси, по состоянию на 20 апреля, умер 51 человек с COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

"Умер 51 человек (на 19 апреля 47) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что всего, по данным на понедельник, зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19 (прирост на 1485 с 17 апреля).

"Выписаны по выздоровлению - 514 человек. В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 92 человека", - добавили в Минздраве.

По информации ведомства, с начала февраля в Беларуси проведено 102 тыс. 556 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.

"На этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене", - подчеркнули в министерстве.

Минздрав Беларуси 18 и 19 апреля не сообщал данные об общем числе инфицированных новым коронавирусом в стране.