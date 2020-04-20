Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось
Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось
Пасха-2020: в МВД пообещали наказать священников-нарушителей
Пасха-2020: в МВД пообещали наказать священников-нарушителей
Свитолина прекратила сотрудничество с Багдатисом
Свитолина прекратила сотрудничество с Багдатисом
Не взорвалась: звезда Бетельгейзе обрела былую яркость
Не взорвалась: звезда Бетельгейзе обрела былую яркость

В Беларуси возросло число жертв COVID-19

В Беларуси возросло число жертв COVID-19
18:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Число умерших от коронавируса в Беларуси выросло до 51, заболевших - 6264 человек.

В Беларуси, по состоянию на 20 апреля, умер 51 человек с COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

"Умер 51 человек (на 19 апреля 47) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что всего, по данным на понедельник, зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19 (прирост на 1485 с 17 апреля).

В России протестуют против карантина, есть задержанные

"Выписаны по выздоровлению - 514 человек. В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 92 человека", - добавили в Минздраве.

По информации ведомства, с начала февраля в Беларуси проведено 102 тыс. 556 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.

"На этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене", - подчеркнули в министерстве.

Беларусы собрали $2,2 млн на борьбу с Covid-19

Минздрав Беларуси 18 и 19 апреля не сообщал данные об общем числе инфицированных новым коронавирусом в стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Чехии предлагает на год продлить закрытие границ
02 Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
03 Лунный посевной календарь с 20 по 26 апреля 2020 года
04 Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
05 Мировые цены на нефть стремительно падают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупреждают о заморозках
Украинцев предупреждают о заморозках
Флешмобы, песни и аплодисменты: Как поддерживают и благодарят медиков в разных странах
Как поддерживают и благодарят медиков в разных странах: видео
На Донбассе - еще одна потеря
На Донбассе - еще одна потеря
&quot;100 историй, чтобы сказать вам спасибо&quot;: в Великобритании готовят книгу с благодарностями медикам
"100 историй, чтобы сказать вам спасибо": в Великобритании готовят книгу с благодарностями медикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь