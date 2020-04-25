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Лавров: Проведение нового саммита "нормандской четверки" зависит от реализаций решений, принятых в Париже

Лавров: Проведение нового саммита "нормандской четверки" зависит от реализаций решений, принятых в Париже
16:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

В РФ на видят возможности проведения нового саммита в "нормандском формате", пока не будут реализованы решения, принятые в Париже.

Россия не видит возможности проведения нового саммита в "нормандском формате" до тех пор, пока не будут реализованы решения, принятые на декабрьской встрече лидеров в Париже, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что "для их выполнения (у Киева - ИФ) нет другого пути, кроме как вести себя правильно в Контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском". 

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По словам Лаврова, из парижских договоренностей лидеров "выполнена одна, и то в достаточно скромных масштабах: состоялся обмен удерживаемыми лицами". 

"Менее трех десятков человек были обменены между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском - с другой. Всё остальное, что обсуждалось в Париже, к огромному нашему сожалению, не выполнено, и не по вине или в силу отсутствия доброй воли со стороны Донецка и Луганска", - заявил министр. 

Он также подтвердил, что на следующую неделю запланирована видеоконференция глав МИД "нормандской четверки", в которую входят России, Украина, Германия и Франция.

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"Я предвижу достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров, потому что обо всём этом мы говорили многократно Германии и Франции. Просили их взять на себя обязанность все-таки побуждать украинские власти к честной и конструктивной работе, но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить "давайте скорее собираться в Берлине"", - пояснил Лавров. 

По его словам, украинской стороне "важно демонстрировать то, что они встречаются в "нормандском формате", и одновременно как можно меньше внимания уделять Контактной группе, где у них есть возможность напрямую решать вопросы с Донецком и Луганском".

"Они хотят всячески от этого уходить. И сделать так, чтобы "нормандский формат" стал единственным каналом разговора по Минским договоренностям. Они считают, что в рамках этого "нормандского формата" есть Россия в качестве "страны-агрессора", а Франция и Германия помогают Украине заставить Россию выполнить все то, что должна выполнять сама украинская сторона, подчеркну, в прямом диалоге с Донецком и Луганском. Тяжелая ситуация", - заявил Лавров.

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Париж, Саммит, РФ.
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