COVID-19 у военных: в РФ рассказали про 2,7 тысяч больных

В связи с распространением коронавируса в РФ заражение зафиксировали у более чем 1100 военнослужащих.

По состоянию на 2 мая коронавирус обнаружили у 1 177 российских военнослужащих, у 1 195 воспитанников вузов Минобороны РФ и у 322 человек, которые являются персоналом этого в военного ведомства.

Об этом сообщил Министерство обороны России.

В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая выявили 2 694 больных коронавирусом.

Кроме них, первое тестирование показало заражение примерно 200 воспитанников военных училищ.

Коронавирус за указанное время обнаружили:

у 1177 военнослужащих Вооруженных сил РФ, 345 человек из которых госпитализированы, а 317 — помещены в изоляторы по месту службы, в гражданских больницах находятся 10 человек, а еще 505 — дома на самоизоляции. Выздоровели 145 человек;

322 человека среди гражданского персонала ВС РФ;

у 1195 военнослужащих в учебных заведениях, в том числе курсантов и слушателей российских военных вузов;

у 209 обучающихся в четырех военных училищах РФ по результатам первичного тестирования.

Как сообщалось: В России за сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса – 9 623. Всего с начала эпидемии в РФ подтверждено 124 054 больных.