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В России за сутки коронавирусом заболели более 10 тысяч человек

В России за сутки коронавирусом заболели более 10 тысяч человек
11:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В Россия третий день подряд COVID-19 обнаруживают у более чем 10 тыс. человек.

Более 10,1 тыс. новых случаев COVID-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, 95 человек с коронавирусом умерли, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10102 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4961 (49,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном во вторник.

В целом по России нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+7,0%) коронавирусной инфекции во всех 85 регионах.

В Москве - 5714 новых случаев, уточнили в штабе. Таким образом, общее число заболевших в столице за сутки выросло до 80115.

Пандемия COVID-19: В РФ второй день подряд выявляют более 10 тыс новых случаев заражения

По данным штаба, за последние сутки в РФ умерли 95 человек с коронавирусом, из них 52 - в Москве.

За весь период в РФ умер 1451 пациент, уточняется в сообщении штаба. Выписано за сутки - 1770 человек, в Москве - 297. За весь период число выздоровевших пациентов достигло 19865.

За последние сутки в Украине зафиксировано 366 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 12 697 человек. Жертвами коронавируса стали уже 316 заболевших, 1875 пациентов выздоровели.

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Москва, Россия, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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