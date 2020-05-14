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У Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию

У Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию
12:39 Сегодня Телеграф УНН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков находится в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией. О своём состоянии он рассказал изданию "Коммерсант".

"Пришел один из тестов и показал положительный результат. На протяжении всего времени мы тестировались и продолжаем тестироваться практически в ежедневном режиме. Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем. Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. Да, я перешел на домашний режим работы", - рассказал пресс-секретарь о причинах возникновения болезни.

По словам Пескова, на самоизоляции он продолжал тестироваться на вирус, после чего в один из дней тест показал положительный результат.

"Первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало. И Таню стало ломать (жену Дмитрия Пескова.— ред.), у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем… Ну 37,8 ночью…", - рассказал он.

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Пресс-секретарь сообщил, что после повышения температуры решил обратиться в больницу. К тому моменту, с его слов, у Пескова уже была пневмония.

"Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя… Когда она двусторонняя, выбора нет. И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких. Ну тут у кого как…", - добавил он.

Напомним, накануне пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил федеральным российским СМИ, что госпитализирован с коронавирусом.

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Все по теме:

Россия, РФ, Владимир Путин, Вирус, Карантин, Дмитрий Песков, Пандемия, Пневмония, Коронавирус, Covid-19.
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