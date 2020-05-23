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Эпидемия: в РФ COVID-19 инфицировались уже свыше 335 тысяч лиц

Эпидемия: в РФ COVID-19 инфицировались уже свыше 335 тысяч лиц
15:31 Сегодня Телеграф УНН

В связи с распространением коронавируса в РФ общее количество зараженны превысило отметку в 335 000 человек.

За последние сутки в России зарегистрировано 9434 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по ситуации с COVID-19, пишет издание "Коммерсант" и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 8894 случая. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 335 882.

"За последние сутки в России выявлено 9 434 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 966 случаев (42,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 335 882 заболевших в 85 регионах", — сообщили в штабе.

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Также за сутки зафиксировано 139 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 388 человек.

"За последние сутки в России выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции 8 111 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 107 936 человек", — добавили там.

Статистика COVID-19 в РФ на 23 мая 2020 года.

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Стоит отметить, что российские ведомства учитывают данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя:

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 8,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 276,1 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23.05.2020 остаются 279 тыс. 035 человек", — уточнили в оперативном штабе.

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Россия, РФ, Коронавирус.
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