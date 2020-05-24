Эпидемия COVID-19: В России за сутки обнаружили более 8,5 тыс новых случаев коронавирус

В связи с распространением коронавируса в РФ за сутки зафиксировали более 8500 случаев заражения.

В России общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 344 тысяч: за сутки заболели COVID-19 8599 человек.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ.

"За последние сутки в России выявлено 8599 новых случаев коронавируса у 84 регионах. Из них 43,9% - не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5363 человека", - говорится в сообщении.

Так, всего на сегодняшний день в России выявлено 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

Как сообщалось, что от коронавирусной инфекции в мире выздоровели более 2,1 млн человек.