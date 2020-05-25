В России за сутки выявили почти девять тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зафиксировали 8 946 новых случаев заражения коронавирусом.

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России продолжает колебания с сохранением тенденции к снижению, число смертей упало на треть по сравнению с воскресеньем, следует из данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 946 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3908 (43,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник.

Накануне в воскресенье в России было почти 8,6 тыс. новых случаев, 23 мая - 9,4 тыс., 22, 21 и 20 мая 8,8 - 8,7 тыс. - к этому уровню показатель опустился после пиковых значений в первой половине мая (11 мая - 11,6 тыс.). Темп прироста продолжает снижаться: в понедельник он составил 2,60%, накануне 2,56%, 21-23 мая в диапазоне 2,80 - 2,90%.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 353 тыс. 427 случаев коронавирусной инфекции. Россия накануне опустилась на третье место в мире по этому показателю (по данным Университета Джонса Хопкинса), пропустив вперед Бразилию (сейчас в Бразилии 363,2 тыс., прирост 15,8 тыс. за сутки). На первом месте антирейтинга - США с 1,64 млн случаев и приростом в 20,6 тыс. случаев.

В Москве, согласно сообщению оперштаба, 2 тыс. 560 новых случаев Covid-19 за минувшие сутки. Сохраняется уровень воскресенья (+2516 случаев), когда прирост в столице впервые упал до показателей конца апреля. Общее число диагнозов в Москве нарастающим итогом выросло до 166 тыс. 473.

Всего в России зарегистрировано 92 летальных исхода за минувшие сутки, из них 41 - в Москве. Этот показатель снизился на треть после рекордно высокой смертности накануне, когда в стране было 153 смерти за сутки. До этого число умерших было высоким по сравнению с данными за два месяца, и не опускалось ниже 100 с 19 мая. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в воскресенье разъяснила, что рост смертности вслед за пиком регистрации новых случаев инфекции закономерен. Всего в России 3 633 умерших от Covid-19.

За сутки в России выздоровели 5499 человек, из них 3746 в Москве. Всего в стране 118 798 выписанных пациентов.

Коэффициент распространения инфекции в целом по России поднялся в понедельник до обозначенного Роспотребнадзором порога в 1,0, до этого с 14 по 24 мая он был ниже единицы с минимумом в 0,89 19 мая. В Москве в понедельник показатель составил 0,91, хотя 19 мая он достигал 0,72.

По данным Роспотребнадзора на понедельник, в России выполнено более 8,9 млн тестирований на новую коронавирусную инфекцию, из них 260 тыс. - за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются 287 тыс. человек.