Эпидемия: в РФ зафиксированно уже более 420 тыс инфицированных

В связи с распространением коронавируса в РФ зафиксировали уже более 423 000 случаев заражения.

В России за последние сутки зарегистрировано 8863 новых случая заражения коронавирусом в 84 из 85 регионов. Об этом сообщает издание "Коммерсант" и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 9035 человек. Общее число заболевших достигло 423 741.

"За последние сутки в России выявлено 8 863 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 715 случаев (41,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлен 423 741 заболевший в 85 регионах", — сообщили в оперативном штабе.

Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 5 037 человек.

"За последние сутки в России выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции 11 108 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 186 985 человек", — добавили там.

Статистика COVID-19 в РФ на 2 июня 2020 года.

Отметим, что российские ведомства включают в свою статистику данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя:

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 11,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 228,5 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 02.06.2020 остаются 304 тыс. 657 человек", — уточнили ранее в штабе.