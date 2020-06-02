Пандемия: в Беларуси количество зараженных превысило 44 тыс

В связи с распространением коронавируса в Беларуси уже зарегистрировано 44 255 случаев COVID-19.

В Беларуси уже зарегистрировано 44 255 случаев COVID-19.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

"(В Беларуси – ред.) зарегистрированы 44 255 человек с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки — 852 новых случая.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 243 пациента. При этом выздоровели и выписаны 19 195 пациентов.

Отмечается, что всего в Беларуси проведено 562 945 тестов.

Как сообщалось, по состоянию на утро 2 июня в мире всего подтверждено более 6,3 млн случаев коронавируса, из них 377 тыс. летальных, выздоровели более 2,9 млн человек.