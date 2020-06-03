COVID-19: в России уже 5 тыс человек стали жертвами заболевания

В связи с распространением коронавируса в РФ количетсво жертв перевалило за 5 000 человек.

В России за последние сутки зарегистрировано 8536 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом пишет издание "Коммерсант" и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 8863 человека. Общее число заболевших достигло 432 277.

"За последние сутки в России выявлено 8 536 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3287 случаев (38,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 432 277 заболевших в 85 регионах", — сообщили в оперативном штабе.

Также за сутки зафиксировано 178 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 5 215 человек.

"За последние сутки в России выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции 8 972 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 195 957 человек", — отметили там.

Статистика COVID-19 в РФ на 3 июня 2020 года.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 11,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 274,4 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 03.06.2020 остаются 303 тыс. 641 человек", — уточнили ранее в штабе.