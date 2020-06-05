Эпидемия COVID-19: в РФ от коронавируса умерли уже более 5,5 тыс человек

В РФ за последние сутки зарегистрировано 8726 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 8726 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание "Коммерсант" и профильные каналы в Telegram.

Накануне суточный прирост достиг 8831 человека. Общее число заболевших составило 449 834.

"За последние сутки в России выявлено 8 726 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3 235 случаев (37,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 449 834 заболевших в 85 регионах", — сообщили в оперативном штабе.

Также за сутки зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 5 528 человек.

"За последние сутки в России выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции 8 057 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 212 680 человек", — добавили там.

Статистика COVID-19 в РФ на 5 июня 2020 года.

Отметим, что российские ведомства учитывают данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя:

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 12 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 320 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 05.06.2020 остаются 317 тыс. человек", — уточнили ранее в штабе.