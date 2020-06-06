В России - почти 200 новых жертв COVID-19

В России зафиксировали уже свыше 458 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В Российской Федерации за прошедшие сутки зафиксировано 8846 новых случаев заражения COVID-19, в итоге общее число инфицированных выросло до 458 102 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Стопкоронавирус.рф.

Согласно информации ресурса, в российских регионах больше всего новых случаев заболевания за сутки было зарегистрировано в Москве (+1992 человека), Подмосковье (+758), Петербурге (+347), Нижегородской (+321), Свердловской (+249) и Ростовской (+212) областях.

За минувшие сутки умерли еще 197 пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения инфекции в России умерли 5717 человек.

Выздоровели 220935 человек (+8698 за минувший день).

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6 861 716, из них 398 483 летальных, выздоровели 3 361 447 человек.