В России - почти 200 новых жертв COVID-19

В Российской Федерации за прошедшие сутки зафиксировано 8846 новых случаев заражения COVID-19, в итоге общее число инфицированных выросло до 458 102 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Стопкоронавирус.рф.
Согласно информации ресурса, в российских регионах больше всего новых случаев заболевания за сутки было зарегистрировано в Москве (+1992 человека), Подмосковье (+758), Петербурге (+347), Нижегородской (+321), Свердловской (+249) и Ростовской (+212) областях.
За минувшие сутки умерли еще 197 пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения инфекции в России умерли 5717 человек.
Выздоровели 220935 человек (+8698 за минувший день).
Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6 861 716, из них 398 483 летальных, выздоровели 3 361 447 человек.