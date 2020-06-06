Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 5 июня: Частные армии и ВНО 2020 в Украине
Итоги дня 5 июня: Частные армии и ВНО 2020 в Украине
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 6,7 миллионов
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 6,7 миллионов
АПЛ представила расписание матчей
АПЛ представила расписание матчей
Никита Столпник: приметы и обряды на 6 июня
Никита Столпник: приметы и обряды на 6 июня

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 6,7 миллионов

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 6,7 миллионов
07:58 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Коронавирусом в мире заболело более 6,7 млн человек, Индия обогнала Италию по количеству больных.

По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 394 787 человека. В свою очередь, выздоровели 2 745 258 человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 6 731 824 человека инфицировано.

Коронавирус никуда не делся: ВОЗ не рекомендует отказываться от масок
Коронавирус никуда не делся: ВОЗ не рекомендует отказываться от масокЧитать полностью

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США — 109 127 человек, Великобритании — 40 344, в Италии — 33 774, Бразилии — 32 548, Франции — 29 114 и Испании — 27 134. В Китае в целом — 4638, за последний месяц не зафиксировано ни одного летального исхода.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 897 239), Бразилия (614 941), Россия (449 256), Великобритания (284 734), Испания (240 978), Индия (236 184), Италия (234 531), Франция (190 180), Перу (187 400), Германия (184 924), Турция (168 340) и Иран (167 156).

Как известно, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 25 963 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 762 — летальные.

COVID-19: Во Франции "контролируют" ситуацию с коронавирусом

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
02 Чеснок: чем полезен и чем опасен
03 Лучше, чем кофе: с чего полезней начинать свое утро
04 В "Слуге народа" назвали самое проблемное министерство в Кабмине
05 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лето в &quot;деле&quot;: теплый прогноз погоды на 6 июня
Лето в "деле": теплый прогноз погоды на 6 июня
Пикеты в Москве: полиция задержала активистов
Пикеты в Москве: полиция задержала активистов
СМИ: США выводят часть войск из Германии
СМИ: США выводят часть войск из Германии
Деми Роуз очаровала поклонников своей фигурой (Фото)
Деми Роуз очаровала поклонников своей фигурой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь