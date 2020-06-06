Число заболевших COVID-19 в мире превысило 6,7 миллионов

Новости мира:Коронавирусом в мире заболело более 6,7 млн человек, Индия обогнала Италию по количеству больных.

По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 394 787 человека. В свою очередь, выздоровели 2 745 258 человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 6 731 824 человека инфицировано.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США — 109 127 человек, Великобритании — 40 344, в Италии — 33 774, Бразилии — 32 548, Франции — 29 114 и Испании — 27 134. В Китае в целом — 4638, за последний месяц не зафиксировано ни одного летального исхода.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 897 239), Бразилия (614 941), Россия (449 256), Великобритания (284 734), Испания (240 978), Индия (236 184), Италия (234 531), Франция (190 180), Перу (187 400), Германия (184 924), Турция (168 340) и Иран (167 156).

Как известно, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 25 963 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 762 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.