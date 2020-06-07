Альтернативные кандидаты в президенты: в Минске прошел сбор подписей

По данным правозащитников, в пикетах участвовали 1350 человек. По их окончанию были задержаны не менее 10 человек.

В Минске сегодня, 7 июня, прошла акция по сбору подписей за альтернативных действующему главе государства кандидатов в президенты.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правозащитный центр "Весна", на площади у Комаровского рынка были организованы пикеты за выдвижение Светланы Тихановской (супруги задержанного белорусского видеоблогера), экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя и лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

По данным правозащитников, в пикетах участвовали 1350 человек.

Некоторые из присутствующих скандировали "Жыве Беларусь!" и "Стоп таракан". Очереди к пикетам растянулись на несколько десятков метров.

Кроме того, на площадь пришел оппозиционный политик, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Он организовал так называемый "свободный микрофон", у которого все желающие могли высказать свое мнение.

По периметру площади стояли автозаки, а на самой площади присутствовали сотрудники милиции. Люди в штатском снимали происходящее на видео.

По данным центра "Весна", после окончания пикетов были задержаны не менее 10 человек. Среди задержанных - несколько кандидатов, инициативные группы которых не зарегистрировали в ЦИК, в том числе Ольга Николайчик, Вероника Мищенко, Александр Гречишников, Валентин Фролов. Позже у своего дома был задержан Павел Северинец.

Нынешние выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Страной с 1994 года руководит Александр Лукашенко. Это самый продолжительный срок пребывания на посту среди всех европейских глав государств, за исключением монархов.