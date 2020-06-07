Скачать
Воскресенье, 07.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
Штаб ООС: оккупанты на Троицу нарушили "тишину" один раз
Штаб ООС: оккупанты на Троицу нарушили "тишину" один раз
Динамо — Александрия: обзор матча и голов (Видео)
Динамо — Александрия: обзор матча и голов (Видео)
Ушла из жизни известная актриса сериала "Друзья"
Ушла из жизни известная актриса сериала "Друзья"

Альтернативные кандидаты в президенты: в Минске прошел сбор подписей

Альтернативные кандидаты в президенты: в Минске прошел сбор подписей
21:14 Сегодня Телеграф УНИАН

По данным правозащитников, в пикетах участвовали 1350 человек. По их окончанию были задержаны не менее 10 человек.

В Минске сегодня, 7 июня, прошла акция по сбору подписей за альтернативных действующему главе государства кандидатов в президенты.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правозащитный центр "Весна", на площади у Комаровского рынка были организованы пикеты за выдвижение Светланы Тихановской (супруги задержанного белорусского видеоблогера), экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя и лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

По данным правозащитников, в пикетах участвовали 1350 человек.

Дональд Трамп распорядился вывести Нацгвардию из Вашингтона

Некоторые из присутствующих скандировали "Жыве Беларусь!" и "Стоп таракан". Очереди к пикетам растянулись на несколько десятков метров.

Кроме того, на площадь пришел оппозиционный политик, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Он организовал так называемый "свободный микрофон", у которого все желающие могли высказать свое мнение.

По периметру площади стояли автозаки, а на самой площади присутствовали сотрудники милиции. Люди в штатском снимали происходящее на видео.

Смягчение ограничений: в Нью-Йорке отменили комендантский час

По данным центра "Весна", после окончания пикетов были задержаны не менее 10 человек. Среди задержанных - несколько кандидатов, инициативные группы которых не зарегистрировали в ЦИК, в том числе Ольга Николайчик, Вероника Мищенко, Александр Гречишников, Валентин Фролов. Позже у своего дома был задержан Павел Северинец.

Нынешние выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Страной с 1994 года руководит Александр Лукашенко. Это самый продолжительный срок пребывания на посту среди всех европейских глав государств, за исключением монархов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Президент, Минск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)
02 "Мама с чувством юмора": Смешные и остроумные мамы, доказавшие, что они тоже умеют шутить
03 Новый антирекорд: в Киеве водитель превысил скорость в 4,5 раза
04 Не звони, не услышу: места на планете, где не ловит сотовая связь
05 Президент посетит Чернигов, чтобы больше узнать о кандидате на должность министра образования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;158 квартир и элитный автопарк&quot;: Мялик обнародовал свою декларацию о доходах
"158 квартир и элитный автопарк": Мялик обнародовал свою декларацию о доходах
COVID-19: На Донбассе умер еще один больной коронавирусом
COVID-19: На Донбассе умер еще один больной коронавирусом
Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников
Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников
День друзей 2020: история и дата праздника
День друзей 2020: история и дата праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь