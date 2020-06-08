COVID-19: В Беларуси уже почти 50 тыс заражений коронавирусом

В Беларуси число заразившихся Covid-19 выросло на 823 до 49 453.

Число заразившихся Covid-19 в Беларуси выросло на 823 до 49 453, умерших - на 7 до 276.

Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на данные, полученные в Министерстве здравоохранения страны.

По информации Минздрава, на 8 июня выздоровели и выписаны 23 880 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19 (на 7 июня - 23 тыс. 647 человек).

Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 233 человека.

По данным министерства, всего в стране было проведено 632 993 теста на коронавирусную инфекцию.