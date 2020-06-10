Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Петр Порошенко прибыл в Офис генпрокурора
Петр Порошенко прибыл в Офис генпрокурора
В Минздраве сообщили, какие области не могут смягчить карантин
В Минздраве сообщили, какие области не могут смягчить карантин
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
На Риз Уизерспун подали в суд: подробности
На Риз Уизерспун подали в суд: подробности

Эпидемия: количество больных COVID-19 в РФ приближается к полумиллиону

Эпидемия: количество больных COVID-19 в РФ приближается к полумиллиону
14:05 Сегодня Телеграф УНН

В связи с распространением вируса, в РФ за последние сутки зарегистрировано 8404 новых случая заражения коронавирусом COVID-19

В России за последние сутки зарегистрировано 8404 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Об этом сообщает издание "Коммерсант" и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 8595 человек. Общее число заболевших составляет 493 657.

Смягчение огранияений: Шри-Ланка откроется для туристов с августа

"За последние сутки в России выявлено 8 404 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2 924 случая (34,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 493 657 заболевших в 85 регионах", — сообщили в оперативном штабе.

Также за сутки зафиксировано 216 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 6 358 человек.

"За последние сутки в России выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции 10 386 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 252 783 человек", — заявили там.

Нацбанк прогнозирует сокращение экономики на 7% в Финляндии

Статистика COVID-19 в РФ на 10 июня 2020 года.

Отметим, что российские ведомства включают в свою статистику данные с оккупированны украинских АР Крым и Севастополя:

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 13,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 290,6 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10.06.2020 остаются 318 тыс. 274 человека", — уточнили ранее в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РФ, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
02 Представитель Донетчины в ТКГ: Боевики не стремятся приблизить какое-то перемирие
03 Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку
04 Как быстро избавиться от газов в кишечнике
05 Российского дипломата в ООН уличили в распространении фейков об Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киева в двух детсадах вспышка коронавируса
В Киева в двух детсадах вспышка коронавируса
ВОЗ: бессимптомные больные редко передают коронавирус
ВОЗ: бессимптомные больные редко передают коронавирус
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали режим тишины
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали режим тишины
Семейное гнездышко: Светлана Тарабарова похвасталась новым домом после 13 лет аренды (Фото)
Семейное гнездышко: Светлана Тарабарова похвасталась новым домом после 13 лет аренды (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь