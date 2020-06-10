Эпидемия: количество больных COVID-19 в РФ приближается к полумиллиону

В связи с распространением вируса, в РФ за последние сутки зарегистрировано 8404 новых случая заражения коронавирусом COVID-19

В России за последние сутки зарегистрировано 8404 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Об этом сообщает издание "Коммерсант" и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 8595 человек. Общее число заболевших составляет 493 657.

"За последние сутки в России выявлено 8 404 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2 924 случая (34,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 493 657 заболевших в 85 регионах", — сообщили в оперативном штабе.

Также за сутки зафиксировано 216 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 6 358 человек.

"За последние сутки в России выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции 10 386 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 252 783 человек", — заявили там.

Статистика COVID-19 в РФ на 10 июня 2020 года.

Отметим, что российские ведомства включают в свою статистику данные с оккупированны украинских АР Крым и Севастополя:

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 13,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 290,6 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10.06.2020 остаются 318 тыс. 274 человека", — уточнили ранее в штабе.