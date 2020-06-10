Коронавирус в Беларуси: количество зараженных превысило 51 тысячу

В Беларуси на 10 июня зарегистрированы 51 066 человек был подтвержден диагноз COVID-19.

В Беларуси зарегистрировано 51 066 случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

"(В Беларуси – ред.) зарегистрированы 51 066 человек с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки — 801 новый случай.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 пациентов. Выздоровели и выписаны из больниц 25 667 человек, из них 1 161 за минувшие сутки - это рекордное число за сутки с начала пандемии.

Всего в Беларуси проведено 659 565 тестов.

Согласно данным Worldometer, по состоянию на утро 10 июня в мире зафиксированы 7 323 762 случая коронавируса, 3 603 893 человека выздоровели и 413 731 погиб.