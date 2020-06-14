НАТО проводит учения на Балтике: РФ оперативно развернула "Искандеры"

Военные РФ развернули "Искандеры" на фоне учений НАТО на Балтике

Российские военные провели в Калининградской области тренировку по нанесению ракетных ударов комплексами "Искандер" на фоне проходящих на Балтике морских учений НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил (войск) Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических комплексов "Искандер" проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов", - сообщили в округе.

В ЗВО РФ уточнили, что боевая подготовка велась "на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса Baltops 2020".