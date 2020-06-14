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НАТО проводит учения на Балтике: РФ оперативно развернула "Искандеры"

НАТО проводит учения на Балтике: РФ оперативно развернула "Искандеры"
15:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Военные РФ развернули "Искандеры" на фоне учений НАТО на Балтике

Российские военные провели в Калининградской области тренировку по нанесению ракетных ударов комплексами "Искандер" на фоне проходящих на Балтике морских учений НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил (войск) Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических комплексов "Искандер" проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов", - сообщили в округе.

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В ЗВО РФ уточнили, что боевая подготовка велась "на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса Baltops 2020".

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НАТО, Россия.

Автор:

Телеграф
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